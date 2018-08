Wechsel zu Barça

04.08.2018 Barcelona. Spanien feiert den Wechsel des chilenischen Mittelfeldspielers Arturo Vidal vom FC Bayern München zum FC Barcelona. Die katalanische Zeitung "Sport" titelte am Samstag mit einem Bild des 31-Jährigen und einem einzigen Wort in gelben Lettern: "Fichado!" - Verpflichtet!

Der Neuzugang werde bereits in den nächsten Stunden in Barcelona erwartet und solle voraussichtlich Anfang nächster Woche offiziell präsentiert werden, hieß es. Beide Clubs hatten den Wechsel am Freitagabend offiziell gemacht. Vidal bekommt demnach einen Vertrag für drei Jahre. Die Zeitung "El Mundo" würdigte den Chilenen als "körperliches Wunderwerk", während das Sportblatt "AS" betonte: "Er spielt so wie er lebt, immer an der Grenze."

Barça-Coach Ernesto Valverde bezeichnete Vidal als "Krieger", der "ein bisschen anders" sei als seine Teamkollegen. "Wir hoffen, dass er Energie ins Mittelfeld bringen kann. Er hat viel Erfahrung und hat für alle Teams, bei denen er unter Vertrag stand, viele Matches bestritten", so Valverde. "Er ist daran gewöhnt, große Partien zu spielen." (dpa)