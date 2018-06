25.06.2018 CANBERRA. Ein tierischer Flitzer hat in Australien für Aufregung gesorgt. Während eines Fußballspiels in Canberra hüpfte plötzlich ein Känguru auf den Platz.

Ein tierischer Flitzer hat fernab des WM-Trubels für Aufregung gesorgt: Während eines Spiels der Frauen-Regionalliga in Australiens Hauptstadt Canberra hüpfte am Sonntag ein Känguru auf den Platz. Die Mannschaften Belconnen United und der FC Canberra mussten ihr Spiel für eine halbe Stunde unterbrechen.

Nachdem das Tier über den Zaun auf den Rasen gesprungen war, inspizierte es unter den amüsierten Blicken von Zuschauern und Spielerinnen das Spielfeld, beschnupperte den Fußball und legte eine kurze Pause vor den Torpfosten ein, wie ein auf Twitter veröffentlichtes Video des Verbands zeigt.

A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .

@BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B