2:0 gegen Chievo

08.04.2017 Turin. Gonzalo Higuain hat Juventus Turin zu einem Pflichtsieg in der Serie A geschossen. Der argentinische Stürmer erzielte beim 2:0 (1:0) gegen Chievo Verona in der 23. und 84. Minute beide Treffer für den italienischen Fußball-Rekordmeister.

Der deutsche Weltmeister Sami Khedira spielte 90 Minuten durch. In der nationalen Liga baute Juve seine Führung auf AS Rom vorläufig auf neun Punkte aus. In der Champions League kommt es am Dienstag zum Hinspiel im Viertelfinale gegen den FC Barcelona, der seine Generalprobe in der spanischen Liga beim 0:2 in Malaga überraschend verpatzte. (dpa)