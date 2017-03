Neapel vorerst Zweiter

19.03.2017 Genua/Rom. Juventus Turin scheint in der italienischen Serie A uneinholbar. Einen weiteren Rekord gibt es nun in der Clubgeschichte auch. Aber ein wichtiger Juve-Spieler hatte am Sonntag Grund zur Sorge.

Tabellenführer Juventus Turin hat mit Fußball-Nationalspieler Sami Khedira seine Verfolger in der italienischen Serie A weiter auf Abstand gehalten. Die Turiner siegten auswärts 1:0 (1:0) gegen Sampdoria Genua.

Der Kolumbianer Juan Cuadrado schoss den Spitzenreiter schon nach sieben Minuten zum Sieg. Damit liegt der Rekordmeister mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung weiter unangefochten auf Platz eins.

Einen Rekord stellte Torwartlegende Gianluigi Buffon auf. Der italienische Nationalspieler ist mit 39 681 Minuten der Mann, der in der Clubgeschichte am längsten auf dem Platz stand. Wenig zu feiern gab es dagegen für Paolo Dybala, der wegen einer Verletzung ausgewechselt werden musste.

In der Serie A liefern sich hinter Juve der SSC Neapel und der AS Rom von Nationalspieler Antonio Rüdiger ein Wettrennen um Platz zwei. Durch einen 3:2 (3:0)-Sieg beim FC Empoli setzte sich Neapel in der Tabelle hinter Juve. Für die Treffer der Gäste sorgten Doppeltorschütze Lorenzo Insigne (19./38. Minute/Foulelfmeter) und Dries Mertens (24.). Mit einem Heimsieg gegen Sassuolo Calcio kann der AS Rom (62 Punkte) am Abend (20.45 Uhr) allerdings wieder an Neapel (63) vorbeiziehen.

Juventus beeindruckte am Wochenende auch nicht der Mafia-Skandal, in den der Club verwickelt ist. Clubpräsident Andrea Agnelli muss sich in der Sache demnächst vor einem Sportgericht verantworten. Dabei geht es um Verwicklungen von Ultra-Fans und der Mafia. (dpa)