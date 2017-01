AS Rom patzt in Genua

29.01.2017 Rom. Für Juventus hätte es in der italienischen Serie A kaum besser laufen können. Auch für Sami Khedira nicht. Er trifft beim Sieg bei Sassuolo Calcio. Da der AS Rom verliert, bauen die Turiner ihre Tabbellenführung aus.

Auch dank eines Treffers von Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat Juventus Turin seine Führung in der italienischen Serie A ausgebaut. Der deutsche Nationalspieler traf bei Sassuolo Calcio in der 25. Minute zum 2:0 (2:0)-Endstand.

"Starke Mannschafts-Leistung und ein 2:0 Auswärtssieg! Das waren big points", twitterte der Mittelfeldspieler nach der Partie. Vor Khedira hatte Stürmerstar Gonzalo Higuaín die Turiner in der 9. Minute in Front gebracht. Der Argentinier führt damit mit 15 Toren die Torschützenliste der Serie A zusammen mit Mauro Icardo von Inter Mailand und dem Ex-Wolfsburger Edin Dzeko vom Juve-Verfolger AS Rom an.

Dzeko kassierte mit seinem Team eine bittere Niederlage. Die Römer unterlagen mit Nationalspieler Antonio Rüdiger bei Sampdoria Genua 2:3 (1:1). Rekordmeister Juventus (51 Punkte) liegt nun mit vier Punkten vor dem Hauptstadtclub und hat zudem ein Spiel weniger absolviert. Der SSC Neapel hatte im Abendspiel gegen Palermo die Chance, den AS Rom vom zweiten Platz verdrängen.

Auch der AC Mailand kam nicht voran und verlor am Sonntag 1:2 bei Udinese Calcio. Weiter bergauf geht es dagegen für den Lokalrivalen Inter Mailand. Am Samstag besiegte das Team von Trainer Stefano Pioli Pescara mit 3:0 und verbesserte sich auf Platz Vier. (dpa)