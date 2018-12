22.12.2018 Turin. Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat im 17. Saisonspiel seinen 16. Sieg gefeiert. Gegen AS Rom gewann der souveräne Spitzenreiter mit 1:0 (1:0).

Der frühere Bundesliga-Profi Mario Mandzukic erzielte in der 35. Minute den einzigen Treffer der Partie. Der zuletzt angeschlagene Ex-Weltmeister Sami Khedira saß nur auf der Bank, Nationalspieler Emre Can wurde in der 71. Minute eingewechselt. Mit 49 Punkten hat Juve in der Tabelle der Serie A acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SSC Neapel. Die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hatte zuvor gegen Spal Ferrara ebenfalls knapp mit 1:0 gewonnen.

Der Tabellendritte Inter Mailand liegt nach dem 1:1 bei Schlusslicht Chievo Verona weitere acht Punkte hinter Neapel. Am zweiten Weihnachtsfeiertag gastiert Napoli bei Inter zum Verfolgerduell. (dpa)