Gamba Osaka-Fans zeigen SS-Emblem

Osaka. Beim Spiel des japanischen Fußball-Erstligisten Gamba Osaka schwenkten Fans eine Flagge, die ein Logo zeigte, dass dem nationalsozialistischen SS-Emblem sehr ähnlich sah. Der Club hat sich jetzt entschuldigt.

21.04.2017

Bei einem Spiel des japanischen Fußball-Erstligisten GambaOsaka am 16. April tauchte unter den Fans eine Flagge auf, die stark an die Symbolik der nationalsozialistischen Waffen-SS erinnerte. Die Flagge zeigte den Buchstaben S in zweifacher Ausführung in blauer Farbe auf weißem Grund.

Spotted at today's Osaka Derby: flag waved by @GAMBA_OFFICIAL supporters strongly resembling SS symbol.



cc @simonwiesenthal



これは全くアウトですね… pic.twitter.com/E50HB6ZEPX — Dan Orlowitz (@aishiterutokyo) 16. April 2017

Für die Darstellung dieser Nazi-Symbolik entschuldigte sich der Verein am Donnerstag auf seiner Webside. "Wir entschuldigen uns bei unseren Unterstützern, Fans und vielen anderen, bei denen Unbehagen erzeugt wurde. Wir werden strenge Maßnahmen ergreifen, sobald wir ermittelt haben, wer dafür verantwortlich war", heißt es dort.

Bereits 2014 war es in Japan zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen, als Fans des Ligakonkurrenten Urawa Red Diamonds während eines Spiels ein Banner mit nationalistischen Forderungen enthüllten. In der japanischen Liga sind Darstellungen von Ideologie, Religion oder Rasse untersagt und zudem rassistische und andere Formen von Diskriminierung verboten, weswegen der Verein in seinem nächsten Spiel vor leeren Rängen hatte spielen müssen.