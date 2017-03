18 Jahre alter Torwart

29.03.2017 Rom (dpa) – Den gleichen Vornamen wie Italiens Torwartlegende trägt er schon - aber er ist noch nicht einmal halb so alt. Gianluigi Donnarumma ist seit dem Testspiel gegen die Niederlande der jüngste Torwart einer italienischen Startelf in der Länderspielgeschichte.

Mit seinen erst 18 Jahren zeigte der Keeper vom AC Mailand beim 2:1-Sieg Italiens wieder einmal, dass er das Zeug dazu hat, die große Fußball-Legende Gianluigi Buffon zu beerben. "Er könnte mein Sohn sein, aber er ist schon in der Lage, Torwart von Milan und der Nazionale zu sein", lobte ihn anschließend der 39 Jahre alte Buffon, der erst vor wenigen Tagen mit dem 1000. Spiel seiner Karriere einen Meilenstein erreicht hatte. Davon ist der fast zwei Meter große Donnarumma noch weit entfernt. "Ich bin glücklich mit dem Abend", sagte er nach seinem Startelf-Debüt gegen die Niederlande.

Mindestens bis zur WM 2018 will Buffon noch weiterspielen, so lange muss Donnarumma wohl auf regelmäßige Einsätze in der Squadra Azzurra warten. "Ich will Gigi für alle Ratschläge, die er mir beim Training gibt, danken", sagte Donnarumma. Dabei steht Buffon bei Juventus Turin im Tor - dem großen Rivalen von Donnarummas Herzens-Club AC Mailand. Seit Februar 2015 spielt das bei Neapel aufgewachsene Talent bei Milan - wo er schon jetzt als unveräußerliches Juwel gilt. (dpa)