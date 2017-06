Spanien 2:2 gegen Kolumbien

07.06.2017 Nizza. Italiens Fußball-Nationalmanschaft hat sich in einem Testspiel gegen Uruguay verdient mit 3:0 (1:0) durchgesetzt.

Die Mannschaft von Auswahltrainer Giampiero Ventura ging am Mittwochabend in Nizza in der 7. Minute durch ein Eigentor von José Giminez von Atlético Madrid in Führung. Inter-Mailand-Profi Eder (82.) und Daniele De Rossi per Foulelfmeter (90.+2) machten den Sieg für den viermaligen Weltmeister perfekt.

Fast zeitgleich musste sich Spanien gegen Kolumbien mit einem Remis begnügen. Beim 2:2 (1:1) in Murcia verhinderte Alvaro Morata vom Champions-League-Sieger Real Madrid mit seinem späten Treffer (87.) die drohende Heimniederlage. Spanien war durch David Silva von Manchester City in Führung (22.) gegangen. Doch Edwin Cardona glich noch vor der Pause aus (39.), und Radamel Falcao vom französischen Meister AS Monaco brachte Kolumbien zunächst in Führung (55.).

In der Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland liegt Italien derzeit mit Spanien in der Gruppe G gleichauf. Beide haben vor dem 6. Spieltag 13 Punkte und sind noch ohne Niederlage. Am kommenden Sonntag empfängt die Squadra Azzurra das Tabellen- Schlusslicht Liechtenstein; Spanien muss nach Mazedonien reisen. (dpa)