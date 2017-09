Spanier mit Kantersieg

05.09.2017 Berlin. Spanien ist auf dem Weg zur Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland kaum noch zu stoppen. Drei Tage nach dem 3:0 gegen Verfolger Italien feierte der Spitzenreiter der Qualifikations-Gruppe G beim Schlusslicht Liechtenstein einen 8:0 (4:0)-Kantersieg.

Die Mannschaft von Nationalcoach Julen Lopetegui hat jetzt 22 Punkte auf dem Konto - Playoffplatz zwei ist ihr damit bereits sicher. Die Squadra Azzurra mühte sich gegen Israel zu einem 1:0 (0:0) und liegt weiter drei Punkte hinter den Spaniern. Albanien ist nach dem 1:1 in Mazedonien mit 13 Zählern als Dritter praktisch aus dem Rennen.

Für den siebten Sieg der Spanier im achten Spiel sorgten in Vaduz Sergio Ramos (3. Minute), Doppeltorschütze Alvaro Morata vom FC Chelsea (15./54.), Isco von Real Madrid (16.), David Silva (39.) und Iago Aspas (51./63.). Dazu kam ein Eigentor von Maximilian Goppel (89.). Spanien ist damit seit 61 Partien in der WM-Qualifikation unbezwungen. Für die Italiener traf der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi Ciro Immobile in Reggio nell’Emilia per Kopf in der 53. Minute. (dpa)