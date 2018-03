10.03.2018 Huddersfield. Aufsteiger Huddersfield Town hat im Kampf um den Klassenerhalt in der englischen Premier League einen Befreiungsschlag verpasst.

Gegen den direkten Konkurrenten Swansea City kam das Team des deutschen Trainers David Wagner am Samstag zuhause nicht über ein 0:0 hinaus - trotz rund 80 Minuten in Überzahl. Bei den Swans hatte Jordan Ayew nach einem Foul in der 11. Minute die Rote Karte gesehen.

Huddersfield blieb nach dem torlosen Remis am Samstag auf dem 15. Tabellenplatz. Die Terriers hatten mit 31 Punkten zunächst vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge - genau wie der punktgleiche Tabellennachbar Swansea, der aufgrund der besseren Tordifferenz Platz 14 belegte. (dpa)