Heißes Dauerduell

17.04.2017 München. Einmal gelang dem FC Bayern im Estadio Santiago Bernabéu ein Sieg, der diesmal für den Halbfinal-Einzug gegen Real Madrid reichen würde.

Am 29. Februar 2000 glückte dem Team des deutschen Fußball-Rekordmeisters ein 4:2-Erfolg in der Zwischenrunde. Mehmet Scholl, Stefan Effenberg, Thorsten Fink und Paulo Sérgio waren damals die Torschützen für die Münchner. Einen weiteren Sieg gab es auch schon dort. Am 1. Mai 2001 siegten die Bayern 1:0 durch ein Tor von Giovane Elber - dieses Ergebnis würde nach dem 1:2 vom Mittwoch aber nicht für das Weiterkommen reichen.

Jubeln durften die Münchner auch schon nach einer Niederlage. Nach dem 1:2 vor fünf Jahren rettete Manuel Neuer seine Mannschaft im Elfmeterschießen.

Datum Paarung Ergebnis Runde 31.03.1976 Real Madrid - FC Bayern 1:1 Meistercup, Halbfinale 14.04.1976 FC Bayern - Real Madrid 2:0 Meistercup, Halbfinale * 08.04.1987 FC Bayern - Real Madrid 4:1 Meistercup, Halbfinale 22.04.1987 Real Madrid - FC Bayern 1:0 Meistercup, Halbfinale * 02.03.1988 FC Bayern - Real Madrid 3:2 Meistercup, Viertelfinale 16.03.1988 Real Madrid - FC Bayern 2:0 Meistercup, Viertelfinale 29.02.2000 Real Madrid - FC Bayern 2:4 CL-Zwischenrunde 08.03.2000 FC Bayern - Real Madrid 4:1 CL-Zwischenrunde 03.05.2000 Real Madrid - FC Bayern 2:0 CL-Halbfinale 09.05.2000 FC Bayern - Real Madrid 2:1 CL-Halbfinale 01.05.2001 Real Madrid - FC Bayern 0:1 CL-Halbfinale 09.05.2001 FC Bayern - Real Madrid 2:1 CL-Halbfinale * 02.04.2002 FC Bayern - Real Madrid 2:1 CL-Viertelfinale 10.04.2002 Real Madrid - FC Bayern 2:0 CL-Viertelfinale 24.02.2004 FC Bayern - Real Madrid 1:1 CL-Achtelfinale 10.03.2004 Real Madrid - FC Bayern 1:0 CL-Achtelfinale 20.02.2007 Real Madrid - FC Bayern 3:2 CL-Achtelfinale 07.03.2007 FC Bayern - Real Madrid 2:1 CL-Achtelfinale * 17.04.2012 FC Bayern - Real Madrid 2:1 CL-Halbfinale 25.04.2012 Real Madrid - FC Bayern 2:1, 3:4 i.E. CL-Halbfinale * 23.04.2014 Real Madrid - FC Bayern 1:0 CL-Halbfinale 29.04.2014 FC Bayern - Real Madrid 0:4 CL-Halbfinale 12.04.2017 FC Bayern - Real Madrid 1:2 CL-Viertelfinale

* FC Bayern weiter (dpa)