Abschneiden deutscher Clubs

Jupp Heynckes mahnt nach dem schwachen Abschneiden der Fußball-Bundesligisten in der Europa League eine kritische Analyse an.

"Man muss sich Gedanken machen", sagte der 72 Jahre alte Heynckes in München. Dabei müssten aus seiner Sicht sportliche und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden: "Viele Faktoren kommen da zusammen."

So werde es für die Bundesliga-Clubs in der Spitze immer schwerer, weil etwa die englischen Vereine über riesige Geldsummen verfügten: "Der FC Bayern kann da noch in etwa mithalten. Für die anderen deutschen Clubs ist das schwierig." Die deutschen Vereine müssten darum noch mehr Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit legen.

In der Champions League schaffte nur Heynckes' FC Bayern den Sprung ins Achtelfinale. Borussia Dortmund, das in der Königsklasse sieglos blieb, und RB Leipzig dürfen wenigstens als Gruppendritte in der Europa League weiterspielen. 1899 Hoffenheim, der 1. FC Köln und Hertha BSC sind dagegen alle aus der Europa League ausgeschieden.

Heynckes plädierte dafür, auch jeden Einzelfall zu betrachten. Leipzig und Hoffenheim seien erstmals im Europapokal angetreten. Und der 1. FC Köln leide in dieser Saison einfach insgesamt extrem unter dem Verlust von Torjäger Anthony Modeste.

Die Fußball-Bundesliga in der Gruppenphase der Europacups:

Die Bundesliga steht auf einem enttäuschenden neunten Platz. Mit 5,714 Punkten liegt die deutsche Elite-Klasse damit nicht nur hinter den anderen großen Ligen aus England, Italien, Spanien und Frankreich zurück, sondern auch hinter Zypern oder Österreich. Zudem sind 2018 nur noch drei von ursprünglich sieben deutschen Startern dabei: Bayern München in der Champions League und die "Absteiger" Borussia Dortmund und RB Leipzig in der Europa League. Das dort ursprünglich ins Rennen gegangene Quartett ist geschlossen ausgeschieden.

In der Fünfjahreswertung belegt die Bundesliga weiterhin Rang vier, der für die kommenden Jahre vier feste Champions-League-Startplätze sichern würde. Allerdings schmilzt der Vorsprung auf den Fünften Frankreich weiter. Aktuell hat die Bundesliga noch rund 15 Punkte Vorsprung. Mehr als sechs wird sie nach der Saison durch den Wegfall der Spielzeit 13/14 verlieren. Und in der zweiten Hälfte dieser Saison sind die Franzosen noch mit vier Teams in den beiden Wettbewerben vertreten, deren Punkte zudem nur durch sechs statt wie bei der Bundesliga sieben geteilt werden. In die Saison war die Bundesliga noch als Zweiter gegangen.

Die Top 10 der UEFA-Fünfjahreswertung:

Platz Land Saison 13/14 Saison 14/15 Saison 15/16 Saison 16/17 Saison 17/18 Punkte gesamt 1 Spanien 23,000 20,214 23,928 20,142 10,285 97,569 2 England 16,785 13,571 14,250 14,298 11,071 70,605 3 Italien 14,166 19,000 11,500 14,250 10,500 69.416 4 Deutschland 14,714 15,857 16,428 14,571 5,714 67,284 5 Frankreich 8,500 10,916 11,083 14,416 7,333 52,248 6 Russland 10,416 9,666 11,500 9,200 8,600 49,382 7 Portugal 9,916 9,083 10,500 8,083 6,500 44,082 8 Ukraine 7,833 10,000 9,800 5,500 5,200 38,333 9 Belgien 6,400 9,600 7,400 12,500 2,200 38,100 10 Türkei 6,700 6,000 6,600 9,700 4,800 33,800

Die Top 10 der bisherigen Saison 2017/18: (dpa)