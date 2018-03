Mit dem Bayern-Sieg bei Besiktas Istanbul kann Trainer Jupp Heynckes in der Champions League elf Siege in Serie verbuchen.

14.03.2018 Istanbul. Jupp Heynckes ist in der Champions League alleiniger Rekordhalter. Durch den elften Sieg in der Fußball-Königsklasse nacheinander liegt der 72-Jährige nun vor Louis van Gaal und Carlo Ancelotti. Der Niederländer und der Italiener gewannen jeweils zehnmal in Serie.