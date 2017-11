Europa League Gruppe J

23.11.2017 Bilbao. Hertha darf in Bilbao nicht verlieren, sonst ist die erste Europacup-Saison nach acht Jahren schon wieder vorbei. Deshalb will Trainer Pal Dardai gegen Athletic auf Erfahrung setzen. Ein Berliner Spieler wünscht sich sogar ausdrücklich eine hitzige Atmosphäre.

Nach einer abenteuerlichen Anreise will Hertha BSC in der Fußball-Kathedrale San Mamés den heißblütigen Basken von Athletic Bilbao nicht nur die Stirn bieten, sondern auch erstmals in dieser Saison auswärts auf internationalem Parkett siegen.

"Wir haben in Bilbao eine große Aufgabe vor uns. Wir versuchen, dort zu gewinnen, um weiter alle Chancen auf die nächste Runde zu haben", sagte Trainer Pal Dardai, der die verletzten Niklas Stark, Valentin Stocker und Vladimir Darida bei der Europa-League-Aufgabe am Donnerstagabend nicht dabei hat. Auch Ondrej Duda und Genki Haraguchi blieben in Berlin.

AUSGANGSLAGE: "Die Ausgangsposition ist relativ klar. Wir werden zwei Siege brauchen, um noch zu überwintern in dem Wettbewerb", bemerkte Manager Michael Preetz vor dem vorletzten Gruppenspiel. Die Außenseiter Östersund (7) und Luhansk (6) führen die Tabelle vor Bilbao (5) an. Hertha (4) liegt auf dem letzten Platz, kann aber mit zwei Siegen noch einen der beiden vorderen Ränge erreichen, der für das Weiterkommen nötig ist. Eine Niederlage in Bilbao bedeutet das definitive Aus. Bei einem Remis haben es die Berliner zum Gruppenabschluss nicht mehr selbst in der Hand.

GEGNER: "Es ist eine ähnliche Mannschaft wie wir, ein ausgeglichener Kader", sagte Dardai zu Athletic. Der achtmalige spanische Meister und 24-malige Pokalsieger hat sogar von einem möglichen Sieg in der Europa League gesprochen. In der Meisterschaft läuft es - ähnlich wie für Hertha - allerdings nicht nach Wunsch. In der Tabelle steht Athletic nur auf Rang 15, Hertha in der Bundesliga aif Platz 14.

ROTATION: Von einem A- und B-Team will der Hertha-Trainer nichts wissen. Trotzdem plant er in Bilbao anders. "Wir haben immer mit der stärksten Mannschaft gespielt, auch als die Jungen mit dabei waren. Sie hatten es auch verdient, haben in der Vorbereitung genauso gute Leistungen gezeigt wie die ältere Spieler", betonte Dardai: "Aber sie sind erfahrener, das ist wichtig bei so einem Spiel."

HOFFNUNGSTRÄGER: Nach langen Reisen zum und mit dem australischen Nationalteam, das sich in letzter Minute für die WM 2018 in Russland qualifizieren konnte, einigen Blessuren und Müdigkeit ist Mathew Lecki wieder bereit für die Startelf. "Jetzt muss ich Leckie nicht mehr schonen. Er ist zurückgekommen, ist wieder fit", berichtete Dardai: "Er wird beginnen." Der schnelle Offensivmann ist mit vier Ligatreffern in dieser Saison der beste Berliner Torschütze.

ATMOSPHÄRE: Für die Menschen in Bilbao ist Fußball eine Kultur. Mittelfeldmann Per Skjelbred hofft auf eine hitzige Atmosphäre unweit des legendären Guggenheim-Museums und der historischen Altstadt: "Darum spielt man Fußball. Ich habe dort zwar nie gespielt, doch in Spanien geht es immer heiß her." Routinier Salomon Kalou, der mit dem FC Chelsea schon Champions-League-Sieger war, liebt diese Alles-oder-Nichts-Partien: "Das wird ein gutes Spiel. Bilbao muss gewinnen, wir müssen gewinnen." (dpa)