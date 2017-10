Nach Verletzungspause

27.10.2017 Turin. Der deutsche Weltmeister Benedikt Höwedes steht nach mehrwöchiger Verletzungspause vor seinem Debüt bei Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Höwedes' Wiederkehr sei für kommende Woche geplant, sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri.

Der 29-Jährige war seit er zunächst auf Leihbasis im August von Schalke 04 nach Italien wechselte weder in der Serie A noch in der Champions League zum Einsatz gekommen. Nachdem er eine Zerrung am linken Oberschenkel auskuriert hatte, verletzte er sich im September beim Training am Muskel. "Ich bin extrem enttäuscht", hatte Höwedes gesagt, nachdem bekannt wurde, dass er wochenlang ausfallen sollte. (dpa)