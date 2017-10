Soll langfristig Nationaltrainer in Frankreich bleiben: Didier Deschamps.

31.10.2017 Clairefontaine. Didier Deschamps soll mindestens bis zur Europameisterschaft 2020 französischer Fußball-Nationaltrainer bleiben. Der 49-Jährige verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre, wie Verbandspräsident Noël Le Graët sagte.

"Mit Didier Deschamps ist Frankreichs Mannschaft wieder zu einer Nation geworden, die zählt", sagte Le Graët. Der Vize-Europameister hatte sich als Sieger der Gruppe A souverän für die WM qualifiziert.

Als Vorbereitung auf das Turnier im kommenden Jahr in Russland bestreitet die französische Auswahl am 14. November in Köln ein Testspiel gegen Weltmeister Deutschland. Deschamps hatte die französische Auswahl 2012 von Laurent Blanc übernommen und unter anderem ins Endspiel der Heim-EM 2016 geführt, das Frankreich mit 0:1 nach Verlängerung gegen Portugal verloren hatte. Bei der WM 2014 war das Team im Viertelfinale gegen Deutschland ausgeschieden. (dpa)