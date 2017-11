Lob für die Torwart-Legende

Torhüter Gianluigi Buffon (unten) in Aktion gegen den Schweden Emil Forsberg (10), der den Italiener in höchsten Tönen lobt.

14.11.2017 Berlin. Fußballprofi Emil Forsberg von RB Leipzig hat Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon in den höchsten Tönen gelobt.

"Ein toller Torhüter, Sportler und Mensch. Ich habe ihm gesagt: 'Gigi, du bist einer der besten Torhüter aller Zeiten'", sagte der schwedische Nationalspieler in einem Interview auf sportbuzzer.de.

Am Vorabend hatte sich Forsberg mit der schwedischen Auswahl durch ein 0:0 in Mailand für die WM 2018 qualifiziert. Buffon hatte die WM mit der Squadra Azzurra verpasst und danach seine erfolgreiche Karriere im Nationalteam beendet. Dennoch ging er noch auf dem Platz zu den schwedischen Spielern. "Als Gianluigi Buffon jedem von uns gratuliert hat, war das schon sehr emotional", gestand Forsberg.

Seine Zukunft sieht der Schwede beim Bundesliga-Club in Leipzig, mit dem er in dieser Saison in der Champions League spielt. Trainer Ralph Hasenhüttl möchte ihn noch viele Jahre in Leipzig halten. "Warum nicht? Ich habe noch einen Vertag bis 2022", erklärte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Und wenn ein großer Verein anfragt? "Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es passiert", versicherte Forsberg. "Ich spiele für RB Leipzig, wir haben noch viel vor, ich will und muss konzentriert bleiben." (dpa)