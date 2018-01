Uruguay-Star

04.01.2018 Hongkong. Der frühere uruguayische Fußball-Nationalspieler Diego Forlan setzt seine Karriere bei Kitchee SC in Hongkong fort. Der 38 Jahre alte Stürmer habe einen Vertrag unterschrieben und werde am 10. Januar in Hongkong erwartet, teilte der Verein mit.

Forlan, der bei der WM 2010 in Südafrika fünf Treffer erzielt hatte und als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, stand zuletzt in Indien bei Mumbai City FC unter Vertrag. 2015 beendete er seine Karriere im Nationalteam. In seiner Laufbahn war er unter anderem für Manchester United, Atlético Madrid und Inter Mailand aktiv. (dpa)