3:0 gegen Udine

11.02.2017 Florenz. Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat vor dem Europa-League-Duell mit Borussia Mönchengladbach einen klaren Liga-Sieg gefeiert.

Die Mannschaft von Trainer Paolo Sousa gewann souverän mit 3:0 (1:0) bei Udinese Calcio und kletterte in der Serie A zumindest vorübergehend auf Rang sieben. Der Spanier Borja Valero per Abstauber (41. Minute), Khouma Babacar (62.) und Federico Bernardeschi (80./Handelfmeter) trafen für die Gastgeber. Florenz muss im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde am Donnerstag beim Bundesliga-Neunten Gladbach antreten. (dpa)