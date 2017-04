Klopp-Club auf Rang drei

Liverpools Roberto Firmino (r) jubelt mit Teamkollege Emre Can.

16.04.2017 West Bromwich. Der FC Liverpool klettert durch einen 1:0-Sieg bei West Bromwich Albion wieder auf Rang drei. Den Siegtreffer erzielte der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino mit seinem elften Saisontor.

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool seine Champions-League-Ambitionen untermauert. Die Reds siegten in der englischen Premier League bei West Bromwich Albion mit 1:0 (1:0) und verdrängten mit 66 Punkten Manchester City (64) wieder vom dritten Tabellenplatz.

Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Roberto Firmino erzielte den Siegtreffer. Firmino hatte auch nach 16 Minuten die erste Chance. Der Schuss des ehemaligen Hoffenheimers ging allerdings knapp am langen Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause gelang der Klopp-Elf dann die Führung. Einen Freistoß von James Milner verlängerte Lucas per Kopf, Firmino hat aus kurzer Distanz keine Mühe den Ball ebenfalls per Kopf über die Linie (45.+1) zu drücken. Es war das elfte Saisontor des Südamerikaners.

Nach dem Seitenwechsel hatte die Mannschaft um Nationalspieler Emre Can die Partie lange sicher im Griff. Die einzige Ausgleichschance verpasste West Bromwich zehn Minuten vor dem Ende. Matt Phillips lief allein auf Keeper Simon Mignolet zu, doch der Belgier konnte den Schuss des Schotten glänzend parieren. In der Nachspielzeit verpasste Liverpools Alberto Moreno bei einem Konter kläglich das 2:0. Der Verteidiger schoss am leeren Tor vorbei.

Bereits am Samstag gab sich Tottenham Hotspur beim 4:0 (2:0) gegen den AFC Bournemouth keine Blöße. Mit dem siebten Sieg in Serie festigten die Spurs mit 71 Punkten den zweiten Rang. Auch Manchester City holte sich drei Punkte beim 3:0 (0:0)-Erfolg in Southampton. Nationalspieler Leroy Sané traf mit seinem fünften Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 2:0 (77.). (dpa)