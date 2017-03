2:1-Sieg bei Westham United

06.03.2017 London. Spitzenreiter FC Chelsea hat im Montagspiel der englischen Premier League West Ham United mit 2:1 (1:0) bezwungen und den alten Abstand von zehn Punkten Vorsprung auf Verfolger Tottenham Hotspur wieder hergestellt.

Eiskalt nutzte Chelsea seine erste Chance, nachdem West Ham 20 Minuten das Spiel im Griff hatte. Bei einem Konter spielten Eden Hazard und Pedro einen Doppelpass, so dass der Belgier frei vor Keeper Darren Randolph auftauchte, ihn mit einem Haken umspielte und zum 1:0 einschob (25.). Für die Vorentscheidung sorgte der Spanier Diego Costa nach einer Ecke per Oberschenkel (50.). West Hams Anschlusstreffer durch Manuel Lanzini fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Chelsea hat nun 63 Punkte auf seinem Konto. Tottenham (56), Manchester City (55) und der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool (52) folgen als ärgste Verfolger. (dpa)