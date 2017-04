Stadt-Derby

22.04.2017 London. Premier-League-Spitzenreiter FC Chelsea steht als erster Club im Endspiel des FA Cups. Die Blues setzten sich im Halbfinale mit 4:2 (2:1) gegen den Londoner Stadtrivalen Tottenham Hotspur durch und haben damit weiterhin die Chance auf das Double aus Meisterschaft und FA Cup.

In der Liga hat das Team von Trainer Antonio Conte vier Zähler Vorsprung auf die Spurs. Den Gegner der Londoner im Endspiel ermitteln am Sonntag der FC Arsenal mit Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Pep Guardiolas Manchester City.

Der Brasilianer Willian brachte Chelsea zweimal in Führung (5. Minute/43./Foulelfmeter). Torjäger Harry Kane per Kopfball (18.) und der englische Nationalspieler Dele Alli (52.) glichen für das Team von Trainer Mauricio Pochettino jeweils aus. Der Belgier Eden Hazard (75.) und Nemanja Matic (80.) schossen Chelsea schließlich trotz einer starken Leistung der Spurs in der zweiten Halbzeit ins Finale. (dpa)