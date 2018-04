Steht beim Königsklassen-Rückspiel gegen den FC Sevilla in der Bayern-Startelf: James Rodríguez.

11.04.2018 München. Der FC Bayern München bestreitet das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla mit James Rodríguez in der Startformation.

Trainer Jupp Heynckes gibt dem kolumbianischen Nationalspieler bei der Partie in München den Vorzug vor Thiago, der am Mittwoch 27 Jahre alt wird. Nach dem 2:1 im Hinspiel vertraut Heynckes insgesamt der erwarteten Formation. Im Vergleich zum 4:1 in Augsburg wechselt der 72-Jährige seine Mannschaft auf fünf Positionen.

Die Startelf des FC Bayern:

Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martínez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski (dpa)