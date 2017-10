Der FC Barcelona will sich an dem geplanten Generalstreik nach dem Referendum in Katalonien beteiligen.

02.10.2017 Barcelona. Der FC Barcelona will am Dienstag an einem geplanten Generalstreik in der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien teilnehmen. "Der Club wird morgen geschlossen sein", teilte der Verein aus der spanischen Primera División auf seinem Twitterkanal mit.

"Kein Profi- und keine Jugendmannschaft wird morgen in der Ciutat Esportiva trainieren". Die Ciutat Esportiva Joan Gamper ist das Trainingsgelände von Barça. Mehrere Organisationen und Verbände hatten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen.

Am Sonntag hatte das Team von Nationalspieler Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi vor leeren Rängen im Camp Nou 3:0 (0:0) gegen UD Las Palmas gewonnen. Die Partie fand ohne Zuschauer statt, nachdem Barça vergeblich versucht hatte, das Spiel wegen der Unruhen und der Polizei-Gewalt rund um das Unabhängigkeitsreferendum zu verschieben.

Innenverteidiger Gerard Piqué hatte nach der Partie vor laufenden Kameras geweint und gesagt: "Ich bin und fühle mich katalanisch, heute mehr denn je. Ich bin stolz auf das Verhalten der Menschen in Katalonien. Wählen ist ein Recht, das verteidigt werden muss." (dpa)