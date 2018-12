Vom FC Valencia

20.12.2018 Barcelona. Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona hat Abwehrspieler Jeison Murillo verpflichtet. Der 26-jährige Kolumbianer wird für die zweite Saisonhälfte vom Liga-Rivalen FC Valencia ausgeliehen.

Zudem vereinbarten beide Clubs eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro, wie der FC Barcelona mitteilte. Der Innenverteidiger soll am 27. Dezember vorgestellt werden und könnte damit erstmals am 6. Januar in Getafe dabei sein.

Mit der Verpflichtung reagiert der Spitzenreiter der spanischen Liga auf die Verletzungen des französischen Weltmeisters Samuel Umtiti und des Belgiers Thomas Vermaelen. Murillo absolvierte in dieser Saison nur jeweils ein Spiel in der Primera División und in der Champions League für Valencia. Zuvor spielte er bis 2017 bei Inter Mailand. (dpa)