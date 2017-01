2:2 gegen Derby

Leicester City muss gegen Derby County in ein Wiederholungsspiel.

27.01.2017 Derby. Leicester City hat ein frühes Aus im FA-Cup vorerst verhindert. Englands Fußball-Meister um den früheren deutschen Nationalspieler Robert Huth kam in der Viertrundenpartie beim Zweitligisten Derby County zu einem 2:2 (1:2) und rettete sich kurz vor Schluss in ein Wiederholungsspiel.

Wes Morgan erzielte in der 86. Minute den späten Ausgleich für Leicester, das durch ein Eigentor von Darren Bent (8.) zunächst in Führung gegangen war. Bent (21.) und Craig Bryson (40.) drehten die Partie in der ersten Halbzeit vorerst für den Außenseiter. Bei Leicester stand erneut der Däne Kasper Schmeichel anstelle des deutschen Keepers Ron-Robert Zieler im Tor. (dpa)