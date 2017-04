UEFA-Urteil

Chaotische Szenen in Lyon vor Beginn des Hinspiels gegen Besiktas Istanbul. Die UEFA hat jetzt auf die Auseinandersetzungen zwischen den Fans reagiert.

19.04.2017 Nyon. Nach den Zuschauerausschreitungen beim Europa-League-Spiel Olympique Lyon gegen Besiktas Istanbul am vergangenen Donnerstag hat die UEFA beide Vereine zu einem Ausschluss vom Europapokal verurteilt.

Die Strafe wurde für zwei Spielzeiten auf Bewährung ausgesetzt. Sollten die beiden Vereine gegen die Bewährungsauflagen verstoßen, dürften sie am nächsten UEFA-Wettbewerb, für den sie sich qualifizieren, nicht teilnehmen. Das teilte die europäische Fußball-Union mit. Zudem müssen die Franzosen und die Türken jeweils 100 000 Euro Geldstrafe zahlen.

Vor dem Duell im Europa-League-Viertelfinale zwischen Lyon und Besiktas (2:1) war es zu heftigen Krawallen gekommen. Türkische Fans hatten in Lyon rund eine Viertelstunde vor Spielbeginn Feuerwerkskörper in Richtung des Zuschauerbereichs der Gastgeber geworfen, woraufhin hunderte Fans auf den Rasen geflüchtet waren. Schon vor dem Stadion in Lyon hatte es Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Fangruppen gegeben. Anhänger beider Clubs sind nach Meinung der UEFA-Disziplinarkommission für die Randale verantwortlich, teilte der europäische Verband mit. (dpa)