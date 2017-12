03.12.2017 Straßburg. Mit seinen millionenschweren Stars Neymar und Mbappé strebte Paris Saint-Germain unaufhaltsam von Sieg zu Sieg. Ein krasser Außenseiter macht der Serie nun ein Ende - und das vor dem PSG-Gastspiel beim FC Bayern München.

Auch eine Millionentruppe kann mal verlieren. Das Starensemble von Paris Saint-Germain, das 25 Pflichtspiele hintereinander nicht verloren hatte, ist nicht unschlagbar.

Drei Tage vor dem Champions-League-Spiel beim deutschen Meister FC Bayern München kassierte das Team um Neymar, Kylian Mbappé und Julian Draxler seine erste Saisonniederlage - und das nicht gegen eine Spitzenmannschaft, sondern beim Aufsteiger Racing Straßburg.

"Wenn wir so spielen, werden wir in München nicht gewinnen", warnte PSG-Kapitän Marquinhos nach der völlig unerwarteten 1:2 (1:1)-Schlappe im Elsass. "Das Spiel sollte uns eine Lehre sein." Mittelfeldspieler Javier Pastore räumte ein: "Das war nicht die beste Art und Weise, das Gastspiel in München vorzubereiten. Wir haben Fehler gemacht, die wir in München nicht wiederholen dürfen."

Für Neymar & Co geht es am Dienstag in München darum, nach dem 3:0-Sieg über den deutschen Rekordmeister in der Hinrunde die Tabellenführung in der Champions-League-Gruppe zu verteidigen. "Um das zu erreichen, muss Paris in München alles tun, eine Niederlage mit vier Toren Unterschied zu vermeiden", warnte die Zeitung "Le Parisien".

PSG-Trainer Unai Emery war bemüht, die Schlappe von Straßburg als einen einmaligen Ausrutscher herunterzuspielen. Auf die Frage, ob er nun vor dem Spiel beim FC Bayern beunruhigt sei, antwortete er: "Nein. Unser Team hat seinen Optimismus nicht verloren." Allerdings räumte der Baske ein, dass sein Team ein Saisonziel schon verpasst hat. "Wir hatten in der Ligue 1 die Spielzeit ohne Niederlage abschließen wollen", räumte er ein.

Dennoch hat der Tabellenführer vor Vizemeister AS Monaco noch einen beruhigenden Vorsprung von neun Punkten. Das Sportblatt "L'Equipe" äußerte die Hoffnung, dass der Titelkampf nun noch einmal spannend werden könnte: "PSG ist nicht unschlagbar. Die französische Meisterschaft ist noch nicht entschieden."

Das Fachblatt gestand ein, dass es von der PSG-Niederlage in Straßburg selbst völlig überrascht wurde. "Wir hätten eher darauf gewettet, dass PSG sein erstes Saisonspiel in München verlieren würde", schrieb die Zeitung am Sonntag.

222-Millionen-Euro-Mann Neymar und Jungstar Mbappé schienen am Samstag in Straßburg mit ihren Gedanken bereits in München gewesen zu sein. Das Angreifer-Duo blieb blass und erlitt so die erste Niederlage seit dem Wechsel nach Paris. Weltmeister Draxler konnte keine Akzente setzen und musste in der 80. Minute dem Italiener Marco Verratti weichen. Mbappé gelang in der 42. Minute immerhin der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer. Nuno da Costa (13.) hatte Straßburg in Führung gebracht. Stéphane Bahoken (65.) erzielte bei einem Konter den Siegtreffer für die Elsässer.

Der Held des Tages beim Außenseiter war jedoch ein anderer. Alexandre Oukidja war eigentlich davon ausgegangen, das Match auf der Ersatzbank als Zuschauer mitzuerleben. Aber in der 72. Minute musste Straßburgs Ersatzkeeper für den angeschlagenen Torwart Bingourou Kamara aufs Feld. In der dramatischen Schlussphase - mit neun Minuten Nachspielzeit - rettete er dem Aufsteiger mit Glanzparaden den Sieg. (dpa)