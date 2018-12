Ist nach seiner OP wieder einsatzfähig: Emre Can (l) von Juventus Turin.

06.12.2018 Turin. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can ist nach seiner Schilddrüsenoperation wieder einsatzfähig. Der 24-Jährige sei im Kader für das Spiel am Freitag gegen Inter Mailand, sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri bei einer Pressekonferenz.

"Er ist wohlauf", zitierte Juventus Turin ihn auf Twitter. Allegri schließe nicht aus, Can von Anfang an einzusetzen. Der 24-Jährige hatte sich der Operation wegen eines Schilddrüsenknotens unterziehen müssen. Am Vortag hatte er Fotos vom Training getwittert und dazu "Fortschritt..." geschrieben. (dpa)