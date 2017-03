Wechsel von Lukas Podolski nach Japan

Köln. Der Wahl-Kölner Lukas Podolski hat per Twitter bekannt gegeben, in der kommenden Saison von Galatasary Istanbul zu Vissel Kobe nach Japan zu wechseln. Der 31-Jährige begründet seine Entscheidung damit, sich einer neuen Herausforderung stellen zu wollen.

Von Katharina Hamann, 03.03.2017

Lukas Podolski bestätigt den Wechsel von Galatasary Istanbul zu dem Club Vissel Kobe in Japan. Nachdem beide Vereine zuvor den Wechsel bestätigt haben, teilt der Wahl-Kölner seinen Fans per Twitter mit, dass er sich der neuen Herausforderung stellt.

I can confirm that at the end of this season I will join Vissel Kobe from the J-League in Japan.… https://t.co/JyRaKJx4LV