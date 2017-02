Europa League: Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach

MÖNCHENGLADBACH. Im Achtelfinale treffen Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Lars Stindl schießt sich beim 4:2-Sieg in Florenz mit einem Dreierpack ins Rampenlicht.

Von Andreas Morbach, 25.02.2017

Dieter Hecking ist ein ausgewiesener Pragmatiker, und entsprechend seinem Naturell verfuhr Gladbachs Cheftrainer auch mit dem ärgerlichen Achtelfinal-Los in der Europa League. „Bitte nicht Schalke 04 – ein deutsch-deutsches Duell braucht niemand“, meinte der 52-Jährige nach dem großartigen Comeback seiner Mannschaft beim 4:2 in Florenz noch. 14 Stunden später fischte der Ex-Gladbacher Patrick Andersson die Borussia prompt als Kontrahenten der Gelsenkirchener aus dem Lostopf. Und nun kommentierte Hecking: „Schalke ist immer eine reizvolle Aufgabe. Wenn du weit kommen willst, musst du jeden Gegner schlagen.“

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl konnte sich als Augenzeuge in Nyon ein fatalistisches Lachen nicht verkneifen, als Anderssons unglückliches Händchen die beiden einzigen Bundesligaklubs in der Runde der letzten 16 zueinander gebracht hatte. Ein unglückliches Füßchen, zumindest aus Sicht der Schalker, hatte Andersson schon am 19. Mai 2001 bewiesen – als er den FC Bayern mit seinem legendären indirekten Freistoßtor in Hamburg, in der vierten Minute der Nachspielzeit, zur Meisterschaft schoss. Und die im alten Parkstadion bereits jubelnden Schalker mit einem Schlag in ein Tränenmeer stürzte.

So dramatisch wie damals wird es in den beiden Partien zwischen S04 und der Borussia am 9. und 16. März nicht zugehen – nachdem die Niederrheinischen in der Toskana gerade für eine seltene Sternstunde sorgten. 2013 und 2015 waren sie in der Zwischenrunde der Europa League jeweils ausgeschieden, beim dritten Versuch klappte es nun mit dem Achtelfinale. Und wie: Das Hinspiel im eigenen Stadion hatte die Hecking-Elf 0:1 verloren, in Florenz lag sie – auch wegen eines sagenhaften Aussetzers von Innenverteidiger Jannik Vestergaard – schon 0:2 zurück. Doch dann schritt ihr Kapitän dreifach zur Tat.

Unmittelbar vor der Pause nutzte Lars Stindl einen schmeichelhaften Strafstoß zum Anschlusstreffer, nach dem Seitenwechsel kippte er die Partie binnen acht Minuten per Abstaubertor und mit einem gekonnten Fernschuss als Krönung einer Freistoßvariante. Der Däne Andreas Christensen setzte per Kopf den Schlusspunkt, und Dieter Hecking schwärmte anschließend über sein Team: „Wir haben das Spiel auf eine Art und Weise gedreht wie selten auf italienischem Boden.“

Auf dem Weg zum Mannschaftsbus klemmte sich der Held des Abends den Spielball als Siegertrophäe unter den Arm. Die Mitspieler hatten alle unterschrieben, und Dreifachtorschütze Stindl sagte: „Für mich ist das ein ganz besonderer Moment.“

Eher gewöhnlich werden dagegen die beiden europäischen Duelle gegen den nationalen Konkurrenten Schalke. Fünf Tage vor dem Hinspiel in Gelsenkirchen kämpfen die beiden Klubs im Borussia-Park zudem schon um Bundesligapunkte. „Es werden also Gladbach-Wochen“, stellte S04-Coach Markus Weinzierl sachkundig fest. Während Borussias Belgier Thorgan Hazard ähnlich pragmatisch vorging wie sein Trainer und sagte: „Das Los ist okay, es ist keine weite Reise. Und es werden sicherlich gute Spiele.“