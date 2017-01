Liga-Debüt in Frankreich

13.01.2017 Paris. Der deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Draxler steht nach seiner kurzen Verletzungspause bei seinem neuen Club Paris Saint-Germain vor dem Debüt in der Liga.

"Er ist bereit nach seiner kleinen Verletzung", sagte PSG-Trainer Unai Emery. "Er hat heute gut trainiert, er hat gestern gut trainiert, er ist bereit, in der Partie morgen zu beginnen."

Der französische Meister tritt in der Ligue 1 am Samstag beim Tabellensiebten Stade Rennes an. Draxler hatte nach seinem Wechsel vom Bundesligisten VfL Wolfsburg nach Paris vor knapp einer Woche im Pokal sein Pflichtspiel-Debüt gegeben. Unter der Woche im Ligapokal fehlte er dann mit Oberschenkelproblemen. (dpa)