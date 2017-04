Aktion nach Anschlag in Dortmund

Dortmund. Nach den Explosionen und der Spielabsage in Dortmund haben die Fans gezeigt, wie sie zueinander stehen. Die Monegassen skandierten im Stadion "Dortmund"-Rufe, die BVB-Fans boten den Gästen Schlafplätze an.

12.04.2017

Unterkunftsuche im Netz: Monaco-Fans, die nach der Verlegung des Champions-League-Spiels in Dortmund übernachten müssen, konnten am Dienstagabend im Internet fündig werden. Unter #bedforawayfans hatten Dortmunder auf Twitter gepostet, wenn sie einen Schlafplatz anbieten können. Unter dem gleichen Hashtag konnten auch Monaco-Fans Unterkünfte in Dortmund und der Umgebung suchen.

Und die Aktion funktionierte: Viele Fans stellten auf Twitter Schlafplätze zur Verfügung, schnell fanden Anhänger der beiden Vereine zusammen. In den Stunden nach dem Spiel posteten viele Fans Bilder, auf denen sie gemeinsam mit den Anhängern des jeweils anderen Vereins zusammen den Abend verbringen. Andere lobten die "starke Aktion", der französische Verein AS Monaco schrieb dazu "Das ist Fussball!".

Schon im Stadion zeigten die Fans ihre Solidarität zueinander. Die Anhänger von Monaco skandierten "Dortmund", nachdem die Meldung von Explosionen am Mannschaftsbus des BVB im Stadion verbreitet wurde. (dpa/ga)