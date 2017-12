Südkorea ist am 27. Juni Deutschlands WM-Gegner in Kasan.

01.12.2017 Moskau. Im abschließenden Gruppenspiel der WM 2018 ist die Elf von Bundestrainer Löw gegen Südkorea gefordert. Die Asiaten sind zwar zuletzt immer dabei gewesen - hatten aber selten Erfolg. Internationale Klasse verkörpert nur einer.

Mit K.o.-Spielen gegen Südkorea hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon Erfahrung: Bei der WM 2002 trat das DFB-Team im Halbfinale gegen die Asiaten an und sicherte sich mit einem 1:0 den Einzug ins Endspiel.

Das letzte Gruppenspiel der Elf von Trainer Joachim Löw am 27. Juni in Kasan könnte auch ein erstes "Endspiel" sein - nämlich dann, wenn Deutschland gegen Schweden und Mexiko die Achtelfinal-Teilnahme bis dahin noch nicht perfekt gemacht hat.

Vor gerade einmal einem halben Jahr trennte sich Südkorea von seinem deutschen Trainer Uli Stielike. Der Vertrag mit dem mittlerweile 63-Jährigen sei "erfolgsabhängig", hieß es im Juni. Auf Stielike, der die Nationalelf drei Jahre und damit länger trainierte als Guus Hiddink, folgte Tae-Yong Shin, der prompt die direkte Qualifikation meisterte.

Bereits zum neunten Mal in Serie sind die Südkoreaner bei der WM dabei. Eine besondere Serie, auch wenn es bislang - mit Ausnahme der Heim-WM 2002 - nie für die Teilnahme am Viertelfinale reichte: Nur Brasilien, Deutschland, Argentinien und Spanien waren seit 1986 ebenfalls bei jeder Endrunde mit dabei. In der Weltrangliste steht das Team um Starspieler Heung-Min Son nur auf Rang 59. Die "Red Devils" gelten als klassischer Außenseiter und sind in der Gruppe mit dem DFB-Team, Schweden und Mexiko auf dem Papier wohl als schwächstes Team einzustufen.

Die Hoffnungen der Offensive trägt der frühere Leverkusen-Profi Son, der bei Tottenham Hotspur internationale Klasse verkörpert. Auf den wendigen Flügelspieler wird Südkorea auch setzen, wenn es im letzten Gruppenspiel gegen den Weltmeister und einige Ex-Kollegen aus der Bundesliga geht. Kapitän Sung-yong Ki gilt als Führungsfigur. Der technisch versierte Mittelfeldspieler von Swansea City spielt seit sechs Jahren in der Premier League.

Bei Fußball-Weltmeisterschaften trafen Deutschland und Südkorea bereits zweimal aufeinander. Neben dem Halbfinale von Seoul 2002, das Michael Ballack mit dem einzigen Treffer des Spiels entschied, standen sich beide Teams auch bei der WM 1994 in den USA gegenüber. In diesem Duell siegte ebenfalls die DFB-Elf: Beim 3:2 in der Vorrunde traf Jürgen Klinsmann doppelt.

Südkorea im Kurzporträt:

Größe: 100.329 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 50,6 Millionen

Trainer: Shin Tae-Yong (48)

Star: Heung-Min Son (Tottenham Hotspur/25)

WM-Teilnahmen: 9

WM-Titel: -

Beste WM-Platzierung: Vierter 2002

Deutsche Bilanz: 2 Siege, - Remis, 1 Niederlage

Spieltermin: 27. Juni Kasan-Arena/Kasan (dpa)