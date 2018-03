Freundschaftsspiel in Berlin

Berlin. Noch 82 Tage bis zur WM. Nach 22 Länderspielen ohne Niederlage hat Deutschland im Freundschaftsspiel gegen Brasilien mit 0:1 verloren.

Von Guido Hain, 27.03.2018

Die Distanz ist groß, sehr groß. 9750 Kilometer liegen zwischen Belo Horizonte und Berlin. Vor allem aber hätte der zeitliche Abstand zwischen diesem unglaublichen 7:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien bei der WM 2014 reichen sollen, das "Sätschi - um" aus den Köpfen jener Spieler, die sich am Dienstagabend in Berlin trafen, zu tilgen. Endgültig. Exakt 1357 Tage nach dem Auslöser des brasilianischen Traumas jedoch war das historische Halbfinale noch allgegenwärtig. Selbst wenn sich beide Seiten zuvor bemüht hatte, der Normalität rund um das erste Auftreffen beider Teams seit der Nacht von Belo Horizonte den Vorzug zu geben.

Am Ende eines weit weniger wundersamen Spiels stand dann auch ernüchterndes 0:1 (0:1). Es war die erste Niederlage der DFB-Elf seit 22 Spielen. Damit verpasste sie den Rekord von 23 ungeschlagenen Spielen, die Jupp Derwall zwischen 1978 und 1980 zu verantworten hatte. Beide Mannschaften hatten in Berlin ein stark verändertes Gesicht gezeigt. Von dem 2014er Halbfinal-Team der Deutschen standen nur vier Spieler in der Startelf: Jerome Boateng als Kapitän, Joshua Kimmich, Toni Kroos und Julian Draxler. Von der brasilianischen 1:7-Mannschaft waren in Berlin anfangs lediglich Marcelo, Dani Alves, Paulinho und Willian dabei. Der frühere Kölner Pedro Geromel, zum zweiten Mal in die Selecao berufen, stand nicht im Kader. Die Brasilianer zeigten gleich, über welch großartige Einzelkönner sie verfügen.

Hier eine Hacke, da ein Dribbling. Lässig wollten sich auch die Deutschen hinten heraus kombinieren. Mitunter zu lässig, denn Gündogans Pass zum Gegner beschwor die erste brenzlige Situation durch Barca-Star Coutinho herauf (10.). Auf der Gegenseite wurde es immer dann rasant, wenn Sané über die linke Außenbahn zu seinen Tempoläufen ansetzte. Oder Draxler seine Riesentalent hier und da aufblitzen ließ. Bei einem starken Rückpass des Parisers, demonstrierte Mario Gomez aber, dass seine Fähigkeiten eher nicht brasilianischer Natur sind. Sein Schuss flog in den Berliner Nachthimmel (17.).Im Gegensatz zum jüngsten 1:1 Spektakelkick gegen Spanien hatte Bundestrainer Joachim Löw seine Mannschaft stark verändert. Er rotierte Torwart Kevin Trapp, den Berliner Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Ilkay Gündogan, Mario Gomez und Leon Goretzka hinein. Für die deutschen Spieler war Belo Horizonte weit weg.

72.717 Zuschauer

Für sie ging es vor allem darum, eine Empfehlung in eigener Sache auszusprechen für die Teilnahme am Weltturnier in Russland. Eine einwandfreie Bewerbung gaben jedoch nur wenige Kandidaten ab - so wie der gesetzte Boateng.Die Brasilianer, deren "individuelle Klasse" Löw vor der Partie in den höchsten Tönen lobte, mussten wie vor vier Jahren ohne den verletzten Neymar auskommen. Was auch von Vorteil sein kann. Denn aus der Ein-Mann-Show der Brasilianer hat sich ein Spiel entwickelt, das das Kollektiv in den Mittelpunkt stellt. In der Abwehr aber zeigten sie kleinere Schwächen. So verpasste Kimmich eine Flanke Goretzkas um Zentimeter (28.). Aber auch die DFB-Elf behielt ihre latente Lässigkeit im Aufbauspiel bei. Auch Torwart Trapp wusste mit dem Ball am Fuß nicht so recht etwas anzufangen.

An ihm lag es aber nicht, dass Gabriel Jesus frei vor ihm auftauchte, weil die deutsche Abseitsfalle nicht funktionierte. Doch der Brasilianer verzog (36.). Eine Minute später war es aber so weit. Ein erneuter Fehlpass des schwachen Gündogan leitete einen Konter ein, den Jesus, überraschend ohne Begleitschutz in den Strafraum eingedrungen, mit dem Kopf veredelte. Trapp war dran am Ball, konnte das 0:1 aber nicht verhindern.Der starke Torschütze von Manchester City hatte vor dem Spiel orakelt, dass sich "diesmal auch die Deutschen den Kopf zerbrechen, um uns aufzuhalten". Und er behielt recht. Die neuformierte Viererkette geriet aber auch deswegen unter Druck, weil einige Bälle im Mittelfeld verloren gingen.Die zweite Hälfte begann mit einem Schreckmoment.

Boateng humpelte vom Platz, kam in seiner Geburtsstadt aber wieder zurück. Die Nachlässigkeiten im deutschen Aufbauspiel aber blieben. Die Brasilianer bauten so Druck auf. Willians Schuss wurde gerade noch geblockt (54). Jesus drosch den Ball über das Tor (58.). Die Lücken in der deutschen Abwehr wurden größer. Zumal Löw nun seinen weiteren Kandidaten Einsatzzeiten gab . Der Leverkusener Julian Brandt, Lars Stindl und Sandro Wagner für den unauffälligen Gomez kamen nach einer Stunde. Und der Münchner Wagner wurde gleich gesucht, verpasste aber Kimmichs Flanke knapp. Es wurde ruhig im mit 72.717 Zuschauern ausverkauften Rund. Die Stimmung wurde erst wieder besser, als Boateng wohl zur Schonung ausgewechselt wurde (68.). Die Berliner Zuschauer bedachten ihn mit warmem Applaus. Den verdiente sich auch Niklas Süle mit einer Grätsche, die Schlimmeres verhinderte. Dann kam noch Timo Werner als zweite Spitze, am Resultat änderte das nichts. Die Serie war gerissen. Es gab vereinzelt Pfiffe. Brasilien aber hat sich mit diesem Sieg weiter entfernt vom "Sätschi - um".