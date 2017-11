Moskau. Am Nachmittag werden in Moskau die Vorrundengruppen der Weltmeisterschaft 2018 ausgelost. Deutschland ist in Topf 1 gesetzt und hofft wieder auf das obligatorische Glückslos. Aber gibt es das wirklich?

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.12.2017

Wenn am Nachmittag die Vorrundengruppen der WM 2018 in Moskau ausgelost werden, schaut der ein oder andere deutsche Fußball-Fan vermutlich nur halbherzig hin. Beim deutschen Glück können die Gegner doch gar nicht so schwer sein. Tatsächlich ist das Team von Bundestrainer Joachim Löw als Weltmeister im Topf 1 gesetzt und geht somit Schwergewichten wie Brasilien, Argentinien und Frankreich aus dem Weg.

Doch schon in Lostopf 2 warten mit Spanien und England Großkaliber. Und auch mit Schweden und Nigeria aus den Töpfen 3 und 4 kann der Weltmeister seine Probleme haben. Bei der Test-Auslosung am Donnerstag wurden der DFB-Elf Dänemark, Urugay und Marokko zugelost. Auf das Losglück verlassen sollte sich das deutsche Team nicht. Denn auch das hat die DFB-Auswahl einige Male - wenn auch selten - im Stich gelassen.