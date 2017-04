Champions-League-Rückspiele

Madrid / Monaco. Zwei deutsche Mannschaften kämpfen noch um den Verbleib in der Champions League: FC Bayern München und Borussia Dortmund. Beide haben haben ihr Hinspiel verloren. Beide brauchen im Rückspiel ein Wunder.

Von Nadine Vogelsberg, 18.04.2017

Es ist erst Halbzeit, da sei noch nichts gewonnen oder verloren, findet Thomas Tuchel, Trainer der Borussen. Und doch bedeutet es eine Menge Druck, im Hinspiel der Champions League verloren zu haben und nun mit umso mehr an einem Sieg und dem Einzug ins Halbfinale arbeiten zu müssen, das gilt genauso für Borussia Dortmund wie auch für den FC Bayern München.

Dabei dürfte Borussia Dortmund es besonders schwer haben: Nach dem Sprenstoffanschlag auf den Mannschaftsbus unmittelbar vor dem Hinspiel am 11. April in Dortmund fiel es den Spielern besonders schwer, sich auf die Partie zu konzentrieren. Auch jetzt, eine Woche später, dürfte der Schock noch nicht überwunden sein, auch, wenn den Spielern mittlerweile Psychologen zur Seite stehen, um das Erlebte zu überwinden.

Zehn Fußball-Wunder Für das Spiel gegen Real Madrid am Abend des 18. April hofft der FC Bayern München auf ein Wunder. So, wie 1988 gegen den AC Mailand, als die Bayern nach dem Hinspiel mit 0:2 hinten lagen, und sich im Rückspiel des Uefa-Cups mit einem 3:1 doch noch ins Halbfinale kämpften.

1994 drohte dem favorisierten FC Barcelona nach der 1:3-Hinspielniederlage gegen Dynamo Kiew gleich in der ersten Runde das Aus in der Champions League. Im Rückspiel erstarkte der FC Barcelona jedoch und schlug die Kiewer mit 4:1.

Foto: Jan Nienheysen @ dpa In bitterer Erinnerung haben die Fans des FC Bayern München sicherlich das Champions League Finale 1999 behalten, als sie bereits seit der 6. Minute gegen Manchester United führten. Doch sie verloren, denn Manchester traf gleich zwei Mal in der Nachspielzeit.

Foto: Andreu Dalmau @ dpa Mit einem 3:1-Sieg wäre es dem FC Chelsea 2000 beinahe gelungen, den FC Barcelona im Viertelfinale aus der Champions League zu werfen. Aber nur beinahe. Denn im Rückspiel gewann Barcelona mit 5:1. Die meisten der Sieg bringenden Tore fielen jedoch erst ab der 83. Minute.



Foto: epa Del Zennaro @ dpa Früh schon glaubte der FC Mailand, die Champions League 2005 gewinnen zu können. Mit einer 3:0 Führung gegen den Außenseiter FC Liverpool war dies auch keine zu gewagte Annahme. Doch Liverpool kämpfte und Liverpool siegte. Zwischen der 54. und der 60. Minute gelang ihnen der Ausgleich zum 3:3 und schließlich das Wunder im Elfmeterschießen: Mit 6:5 entschieden sie das Finale der Champions League 2005 für sich.

Foto: dpa So mancher enttäuschte Fan hat es gar nicht mehr mit angesehen sondern verließ das Stadion bereits, als Borussia Dortmund 2013 im Viertelfinale der Champions League gegen Málaga 1:0 hinten lag. Nur acht Minuten blieben für einen Sieg der Borussen - und diese enttäuschten ihre Fans nicht und schossen in der Nachspielzeit die nötigen Tore. Damit gewannen sie mit 2:1.

Foto: Peter Powell Einen schweren Stand hatte Manchester United in der Champions League 2014. Mit 0:2 hatten sie das Hinspiel gegen Olympiakos Piräus klar verloren und brauchten einen hohen Sieg, um nicht im Achtelfinale auszuscheiden. Und den bekamen sie: Ein 3:0 bescherte ihnen den Einzug in die nächste Runde.

Foto: DPA 2014 kämpften der FC Chelsea und Paris Saint-Germain um den Einzug ins Champions League Halbfinale. Nachdem die Pariser das Hinspiel mit 3:1 gewonnen hatten, sah es schlecht für den FC Chelsea aus. Doch im Rückspiel gelangen Andre Schürrle (Foto) und Demba Ba die Treffer zum 2:0 und damit zum Weiterkommen in die nächste Runde.



Foto: dpa Grund zum Jubel hatte der FC Bayern München nach seinem Rückrundenspiel gegen den FC Porto bei der Champions League 2015. Nach einer 1:3-Niederlage im Hinspiel war der 6:1-Sieg in der Rückrunde umso bemerkenswerter und sicherte den Bayern das Weiterkommen ins Halbfinale.

Foto: Emilio Morenatti Auch in der laufenden Champions League gab es bereits eine atemberaubende Aufholjagd. Nach einem 4:0 Sieg im Hinspiel gegen Barca sah es ganz so aus, als sei Paris Saint-Germain der Einzug ins Viertelfinale sicher. Doch beim Rückspiel holte der FC Barcelona gewaltig auf und siegte letztlich mit 6:1.

Selbst die Statistik spricht gegen die Borussen: Noch nie konnten sie ein Rückspiel für sich entscheiden, wenn sie bereits zuvor im Hinspiel unterlegen waren. Kämpfen wollen sie trotzdem. Auch der zuletzt verletzte Marco Reus kann in diesem 100. Champions-League-Spiel der Borussia Dortmund wieder auflaufen.

Zum elften Mal treffen bereits am Dienstag der FC Bayern München und Real Madrid in einem K.o.-Spiel aufeinander. Zwischen 1975 und 2017 trafen die beiden Mannschaften immer wieder aufeinander. Je fünf mal kamen die Bayern, fünf mal die Spanier weiter, wobei die Bayern nur zwei Mal in Madrid den Sieg erringen konnten.

Um das Halbfinale zu erreichen, brauchen die Borussen am Mittwoch mindestens zwei Tore, nachdem das Hinspiel 2:3 endete. Auch die Bayern benötigen mindestens zwei Tore mehr als ihre Gegner. Im Hinspiel hatten sie mit 1:2 verloren. (sid)