BONN. Wayne Shaw genießt seit Montagabend Kultstatus unter den fußballbegeisterten Usern im Netz. Der 150-Kilo-Ersatzmann vom englischen Club Sutton United zog im FA-Cup gegen den FC Arsenal alle Blicke auf sich.

Von Laszlo Scheuch, 21.02.2017

Im Fußball gibt es Spätstarter. Spieler, die erst spät im Profigeschäft Fuß fassten und dann durchstarteten. Fußballweltmeister Miroslav Klose beispielsweise spielte mit 20 Jahren noch in der fünften Liga und schaut am Ende seiner Karriere dennoch auf 137 Länderspiele und unzählige Titel zurück. Ein anderer Weltmeister startete gar noch später durch: Luca Toni. Der italienische Weltmeister von 2006 feierte sein Debüt in der Nationalmannschaft erst mit 27 Jahren.

Spieler wie Klose und Toni sind es, die viele Nachwuchsfußballer hoffen lassen, den Durchbruch auch im "fortgeschrittenen" Alter noch zu schaffen. Doch sie sind selten geworden. Immer früher steigen Talente in Profimannschaften auf und debütieren noch vor Vollendung des 20. Lebensjahres für die Auswahl ihres Landes. Mario Götze, Julian Draxler und jüngst der Leverkusener Benjamin Henrichs sind nur einige Beispiele.

Mit Pie auf der Ersatzbank

Ein gewisser Wayne Shaw lässt nun jedoch wieder jeden in die Jahre gekommenen Hobbykicker vom ganz großen Wurf und Spielen gegen Weltklasseteams träumen. Als am Montagabend im britischen FA-Cup der FC Arsenal London auf Außenseiter Sutton United trifft, stiehlt Shaw den 22 Spielern auf dem Feld die Show und zieht alle Blicke auf sich. Der 45-Jährige ist Ersatzkeeper von Sutton United und nimmt gegen das Team aus der Hauptstadt auf der Bank Platz.

Das wäre soweit nichts besonderes, wäre Shaw nicht so, wie er ist: Der Keeper, der in seiner Jugend für den englischen Erstligisten FC Southampton spielte, wiegt stolze 150 Kilo und macht nicht den Anschein, daran etwas ändern zu wollen. Im Gegenteil: Als die Partie sich ihrem Ende neigte und mit 2:0 für den FC Arsenal entschieden war, gönnte sich Shaw voller Inbrunst einen Pie - einen mit Fleischpastete gefüllten Blätterteig. Auf der Ersatzbank. Vor laufenden Kameras.

Was im heutigen Profifußballgeschäft schier unglaublich klingt, versetzt die Netzgemeinde in Ekstase - Shaw genießt spätestens seit Montagabend Kultstatus unter den fuballbegeisterten Usern. Er wird als "Legende" gefeiert, die auch auf der Bank "alles im Griff hat". Dennoch: Dass der 45-Jährige nun noch eine Karriere wie einst Klose oder Toni hinlegen wird ist mehr als fragwürdig. Zudem hängt der plötzliche Hunger des Keepers möglicherweise mit englischen Buchmachern zusammen. Bei ihnen konnte gewettet werden, ob Shaw während des Spiels etwas essen wird. Die Quote lag bei 8:1.