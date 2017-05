14.05.2017 Huddersfield. Der deutsche Trainer David Wagner muss mit dem englischen Zweitligisten Huddersfield Town um den Aufstieg in die Premier League zittern. Die Terriers kamen im Halbfinal-Hinspiel der Championship-Playoffs zu Hause nicht über ein 0:0 gegen Sheffield Wednesday hinaus.

Bei Huddersfield standen mehrere deutsche Spieler in der Startelf, darunter Christopher Schindler (zuletzt 1860 München) und Chris Löwe (1. FC Kaiserslautern). Auch der frühere Ingolstädter Elias Kachunga spielte von Beginn an.

Huddersfield Town hatte die Saison in der englischen Championship als Tabellenfünfter hinter dem viertplatzierten Sheffield Wednesday abgeschlossen und sich damit für die Playoffs qualifiziert. Am Mittwoch treffen die beiden Aufstiegsaspiranten im Rückspiel in Sheffield aufeinander. Der Sieger trifft im Finale auf den Gewinner des Duells FC Fulham gegen FC Reading (Hinspiel 1:1). Wer das Finale im Wembley Stadion gewinnt, folgt den direkten Aufsteigern Newcastle United und Brighton and Hove Albion in die Premier League. (dpa)