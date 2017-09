Vor Europa-League-Spiel

25.09.2017 Berlin. Spielmacher Vladimir Darida von Hertha BSC hat den Auftakt der Vorbereitung auf das Europa-League-Spiel bei Östersunds FK wegen einer Rippenprellung verpasst.

Ob der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten für die Partie am Donnerstag (19.00 Uhr) zur Verfügung stehe, müsse er selbst entscheiden, sagte Coach Pal Dardai nach dem Training. "Beim Atmen tut es weh", erklärte der Trainer. "Wenn er nicht kann, kommt jemand anders. Ein Ausfall von Vladi wäre schmerzhaft." Darida war beim 0:1 im Ligaspiel beim FSV Mainz 05 nach einer Stunde eingewechselt worden.

Zum Wochenbeginn nahm U21-Europameister Davie Selke erstmals seit seiner langwierigen Verletzung am Mittelfuß wieder an einer Teameinheit teil - soll aber zunächst weiter individuell trainieren. "Es war ein Test, er hat keine Zweikämpfe mitgemacht", sagte Dardai. "Es ist gut, die Jungs ein bisschen kennenzulernen." Der Stürmer sei allerdings "noch nicht gesund geschrieben" und soll voraussichtlich erst kommende Woche dauerhaft zur Mannschaft stoßen. "Der Plan ist so, dass er sich diese Woche steigert. Wenn er es gut überlebt, kann er mit uns trainieren", sagte Dardai.

Das Team der Berliner reist am Mittwochvormittag zum schwedischen Erstligisten. In der Auftaktpartie der ersten Europapokalsaison seit acht Jahren hatte sich der Hauptstadtclub vor zwei Wochen mit 0:0 von Athletic Bilbao getrennt. (dpa)