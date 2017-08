Hartel nachnominiert

29.08.2017 Harsewinkel-Marienfeld. Mahmoud Dahoud hat das Teamquartier der U21-Nationalmannschaft verlassen und ist zu Borussia Dortmund zurückgekehrt.

"Durch seinen Wechsel und die verspätete Rückkehr ins Vereinstraining nach der U21-EM konnte Mo nicht die komplette Vorbereitung mitmachen", erklärte U21-Trainer Stefan Kuntz. Deshalb habe man gemeinsam nach Rücksprache mit BVB-Chefcoach Peter Bosz und Manager Michael Zorc beschlossen, Dahoud die Chance zu geben, sich in der Länderspielphase weiter für die erste Elf des Bundesligisten zu empfehlen.

"Natürlich hätten wir ihn gerne dabei gehabt, aber wir haben auch die individuelle Entwicklung unserer Spieler im Fokus und haben uns deshalb so entschieden", sagte Kuntz. Für den 21-jährigen Dahoud wurde Marcel Hartel von Zweitligist 1. FC Union Berlin nachnominiert.

Die U21 bereitet sich in Harsewinkel-Marienfeld auf die beiden anstehenden Heimländerspiele vor. Am Freitag (18.00 Uhr) trifft das deutsche Team in Paderborn auf Ungarn, am 5. September (19.00 Uhr) steht das EM-Qualifikationsspiel des Europameisters gegen Kosovo in Osnabrück auf dem Programm. (dpa)