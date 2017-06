Norwegens Björn Maars Johnsen (l) und Schwedens Oscar Hiljemark in Aktion.

Foto: Carl Sandin/Bildbyran via ZUMA Wire

13.06.2017 Oslo. Norwegen, Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation, und Schweden haben sich in einem Fußball-Länderspiel 1:1 (1:0) getrennt.

Die Norweger, die am 4. September auf die DFB-Auswahl treffen, gingen in Oslo durch Mohamed Elyounoussi in Führung (44.). Schweden gelang durch Samuel Armenteros der Ausgleich (81.). (dpa)