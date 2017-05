17.05.2017 Sheffield. Der deutsche Fußballtrainer David Wagner darf mit dem englischen Zweitligisten Huddersfield Town weiter auf den Aufstieg in die Premier League hoffen.

Die Terriers um den ehemaligen Ingolstädter Elias Kachunga und die deutschen Spieler Christopher Schindler und Michael Hefele siegten im Halbfinal-Rückspiel bei Sheffield Wednesday mit 5:4 nach Elfmeterschießen (1:1, 0:0) und zogen ins Aufstiegs-Endspiel ein. Im Hinspiel in Huddersfield gab es am Sonntag zuvor ein torloses Remis.

Torwart Danny Walsh hielt zwei Elfmeter für die Terriers. Sheffield-Keeper Keiren Westwood parierte nur einen. Zuvor hatte Steven Fletcher (51. Minute) die Owls im Hillsborough-Stadion in Führung geschossen. Tom Lees (73.) erzielte den Ausgleich für die Gäste aus Huddersfield, die in der Championship-Tabelle auf Platz fünf direkt hinter dem Vierten aus Sheffield gelandet waren.

Huddersfield Town, englischer Fußballmeister der Jahre 1924, 1925 und 1926, trifft nun am 29. Mai im Wembley Stadion auf den FC Reading. Wer das Finale gewinnt, folgt Newcastle United und Brighton Hove and Albion als Aufsteiger in die Premier League. (dpa)