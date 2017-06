18.06.2017 Moskau. Südamerika-Meister Chile muss bei seinem ersten Spiel beim Fußball-Confed-Cup zunächst ohne Stürmerstar Alexis Sanchez auskommen.

Der 28 Jahre alte Angreifer vom FC Arsenal fehlt aufgrund von Knöchelproblemen in der Startaufstellung für die Partie gegen Kamerun am Sonntagabend (20.00 Uhr) in Moskau. Arturo Vidal vom FC Bayern München sowie die früheren Bundesliga-Profis Marcelo Diaz (ehemals Hamburger SV), Eduardo Vargas (ehemals 1899 Hoffenheim) und Gonzalo Jara (ehemals Mainz 05) stehen dagegen in der Anfangself von Trainer Juan Antonio Pizzi. Bis zum zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland am Donnerstag in Kasan sollen aber sowohl Alexis Sanchez als auch der verletzte Torwart Claudio Bravo wieder fit sein. (dpa)