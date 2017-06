Kroos und Real feiern historischen Triumph

Cardiff. Cristiano Ronaldo entscheidet, wie gegen die Bayern das Spiel. Die Spanier gewinnen 4:1. In Turin bricht Panik beim Public Viewing aus. 1.000 Verletzte.

04.06.2017

Fußball-Gigant Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos sind mit Real Madrid zu einem historischen Triumph gestürmt. In einem grandiosen Endspiel-Spektakel gegen Juventus Turin feierte der spanische Rekordchampion beim 4:1 (1:1) am Samstag in Cardiff als erstes Starensemble in der Champions-League-Geschichte zwei Titel nacheinander.

In Turin ist während des Public Viewing eine Panik ausgebrochen. Mehr als 1000 Menschen seien verletzt worden, als Fans des italienischen Clubs unvermittelt von dem zentralen Platz San Carlo weggerannt seien, berichteten italienische Medien. Die meisten seien leicht verletzt, bis zu acht Menschen seien jedoch schwer verletzt, es gebe auch ein lebensgefährlich verletztes Kind, schrieb die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Der Polizeipräsident von Turin erklärte, möglicherweise habe ein Knaller die Panik ausgelöst. Auf dem Platz waren rund 30 000 Menschen, um das Spiel ihres Heimatclubs zu verfolgen.

Fakten zum Champione-League-Endspiel REAL-SELBSTVERSTÄNDNIS Mit dem Selbstverständnis eines Champions starten die Königlichen den Final-Countdown. "Wir werden nichts verändern. Wir werden die Dinge genau so angehen wie immer - und dann werden wir sehen", sagte Trainer Zinedine Zidane. "Wir wissen alle von dem Druck, der bei Real Madrid herrscht. Wir sind immer die Favoriten, aber in der Realität gibt es keinen Favoriten in einem Finale." Abwehrspieler Marcelo verspricht einen großen Kampf. "Wir sind hier, um Real Madrid zu verteidigen und werden alles auf dem Platz geben", sagte der Brasilianer.

JUVE-ZUVERSICHT Am Abend vor dem Anpfiff betonten die Juve-Vertreter immerzu die gewachsene Siegermentalität. "Wir müssen überzeugt sein und an unsere Stärken glauben. Wir müssen besser sein als Real Madrid", forderte Trainer Massimiliano Allegri vor der zweiten Finalteinahme binnen drei Spielzeiten. "Wir haben uns Schritt für Schritt weiterentwickelt. Jetzt ist alles komplett anders." So sehen es auch die Spieler. "Wir haben keine Angst. Wir haben die Energie, um gewinnen zu können", erklärte der Brasilianer Dani Alves, dreimaliger Sieger mit dem FC Barcelona.

WELTMEISTER I Der 27-jährige Toni Kroos gewann die Champions Leage bereits mit dem FC Bayern (2013) und Real Madrid (2016). Mit Coup Nummer 3 würde er mit der großen Fußball-Generation um Franz Beckenbauer und Gerd Müller gleichziehen, die dreimal im Landesmeister-Cup siegten. "Wir werden alles geben müssen und top spielen, wie gegen Bayern und Atlético", sagte der Mittelfeldakteur im Rückblick auf das Viertel- und Halbfinale.

WELTMEISTER II Was Kroos schon geschafft hat, will auch Sami Khedira packen. Nach seinem Sieg mit Real Madrid vor drei Jahren möchte auch er mit seinem zweiten Club triumphieren. "Wir sind bereit für eine spezielle Nacht", sagte der 30-Jährige. "Für mich zählt in erster Linie, dass es ein Finale ist, dass es um den Gewinn der Champions League geht."

KRÖNUNG Endlich, endlich soll der Henkelpott für Gianluigi Buffon her. Der 39-Jährige wäre bei einem Sieg der älteste Gewinner in der Historie des Wettbewerbs. "Ich würde dadurch nichts Spezielles empfinden - außer großer Freude", sagte Buffon. "Es gibt nichts besseres im Leben, als für harte Arbeit belohnt zu werden."

REKORDJÄGER Cristiano Ronaldo, der mit 103 Treffern erfolgreichste Torschütze der Champions League, ist bereit für seinen vierten Titel. "Ich betrachte mich immer als Favorit, Real muss immer als Favorit gelten", sagte der 32-Jährige. Zidane freut sich über den Portugiesen als Leader im Team. "Er will immer mehr. Selbst in einer Trainingseinheit will er gewinnen. Er hat etwas in sich, er ist ein geborener Anführer - vor allem auf dem Platz", sagte der frühere Weltfußballer über den aktuellen.

TITELVERTEIDIGER Der AC Mailand gewann als letzter Verein 1989 und 1990 in zwei Jahren nacheinander den Europapokal der Landesmeister. In der zur Saison 1992/93 eingeführten Champions League glückte das noch nie. Erst viermal schaffte es ein Titelverteidiger überhaupt ins Endspiel.

BILANZ 18 Mal trafen die zwei Rekordmeister aus Spanien und Italien bisher aufeinander, es gab jeweils acht Siege und zwei Remis. Ein Duell gab es auch in einem Champions-League-Endspiel: Am 20. Mai 1998 gewannen Torhüter Bodo Illgner und Trainer Jupp Heynckes mit Real gegen Juventus mit 1:0.

Weltfußballer Cristiano Ronaldo (20./64. Minute), Casemiro (61.) und Marco Asensio (90.) zerstörten mit ihren Toren den Traum von Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon und den von Kroos' DFB-Kollegen Sami Khedira. Der spektakuläre Ausgleichstreffer des ehemaligen Münchners Mario Mandzukic (20.) war zu wenig.

Hauptdarsteller Ronaldo schoss sich mit seinen Champions-League-Toren 104 und 105 zu seinem vierten Henkelpott-Erfolg - mehr hat keiner. Der deutsche Rekordhalter Kroos feierte nach den Titeln mit dem FC Bayern (2013) und eben Real vor einem Jahr Coup Nummer 3. Im Weltmeisterduell mit Khedira konnte der 27-Jährige das Finale am Samstagabend in Cardiff deutlich mehr prägen als sein früherer Mitspieler. Der 30-jährige Khedira hatte zudem noch Pech, dass er Casemiros Schuss zum 1:2 abfälschte.

Real unterstrich mit dem insgesamt zwölften Triumph in Europas Meisterklasse, davon sechs in der Champions League, seinen Platz als aktuelle Nummer 1 in der Welt. Dagegen geht der Endspielfluch von Juve weiter. 21 Jahre liegt der letzte Titel zurück, das siebte von neun Königsklassen-Endspielen ging verloren. Der 39-jährige Buffon, der in einem Spiel mehr Tore wie bisher in der ganzen Saison in diesem Wettbewerb kassierte, blieb erneut die Krönung in Europa versagt. Zu allem Überfluss sah Cuadrado die Gelb-Rote Karte (83.).

66 000 Zuschauer sahen im Nationalstadion von Cardiff unter geschlossenem Dach vom Start weg ein hochklassiges Spiel in Sachen Technik, Taktik und Intensität. „Wir brennen darauf, das Finale zu spielen. Es ist der letzte Schritt, um Geschichte zu schreiben“, hatte Kroos vor dem Spiel noch gesagt. Das größere Feuer auf dem Rasen entfachte aber zunächst der italienische Rekordmeister. Dem guten Niveau passte sich auch der deutsche Schiedsrichter Felix Brych an, der bei seinen Entscheidungen überwiegend richtig lag.

Die Anfangsphase gehörte ganz klar Juventus, das früh die Initiative übernahm und den Titelverteidiger gleich unter Druck setzte. Ein Kopfball (3.) und ein Distanzschuss (4.) des Ex-Madrilenen Gonzalo Higuain stellten noch nicht die ganz große Gefahr für Real-Schlussmann Keylor Navas dar. Bei einem Schuss von Miralem Pjanic musste sich der Costa-Ricaner aber schon strecken, um die in violett gekleideten Königlichen vor einem Rückstand zu bewahren.

Die Turiner hatten vor allem im Mittelfeld ein Übergewicht, dazu sorgten der unermüdlich kämpfende Mandzukic sowie das argentinische Duo Higuain und Paulo Dybala in der Offensive für gehörig Unruhe in der Hintermannschaft der Spanier. Umso überraschender fiel das Führungstor für Real - natürlich durch Ronaldo. Der bis dahin unauffällige Weltfußballer setzte nach einem Doppelpass mit dem Ex-Leverkusener Daniel Carvajal aus halbrechter Position bei seinem ersten Torschuss den Ball ins Netz.

Die Freude währte aber nicht lange, denn Juventus zeigte sich keineswegs geschockt. So erzielte Mandzukic ein Traumtor, als er nach Zuspiel von Higuain mit dem Rücken zum Tor stehend den Ball mit einer Bogenlampe über Navas hinweg ins Tor setzte. Schon 2013 hatte der Kroate beim Champions-League-Triumph der Bayern im deutschen Finale gegen Borussia Dortmund getroffen.

An der Qualität des Spiels änderte das Ausgleichstor nichts. Auch die hochkarätige Offensive der Madrilenen, bei denen der 100-Millionen-Mann Gareth Bale in seiner Geburtsstadt erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, war stets gefährlich. Ein Fallrückzieher von Ronaldo war zwar eher etwas für die Galerie (31.), sein Kopfball zwei Minuten später hätte etwas platzierter auch für die erneute Führung sorgen können.

Nach der Pause übernahm Real das Kommando, diesmal waren die Defensivkünste der Juve-Defensive gefragt. Das Real-Spiel wurde aber immer dominanter. Erst prüfte Modric den Turiner Schlussmann Buffon mit einem Distanzschuss (54.), dann kam Ronaldo nach einem Marcelo-Schuss einen Schritt zu spät (58.). Drei Minuten später ist es aber doch passiert. Zunächst wird ein Schuss von Kroos noch abgeblockt, den Nachschuss setzt Casemiro aber aus fast 30 Metern ins Tor. Und es kam noch schlimmer für die Italiener: Nach einer Flanke von Modric schaltet Ronaldo blitzschnell und schießt zum 3:1 ein. Geschlagen geben wollte sich Juventus aber nicht. Ein Kopfball von Alex Sandro strich nur knapp am Tor vorbei (82.).