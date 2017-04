02.04.2017 Glasgow. Celtic Glasgow ist zum 48. Mal schottischer Fußball-Meister. Der Traditionsclub setzte sich in der Scottish Premiership am Sonntag auswärts mit 5:0 (2:0) bei Heart Of Midlothian durch und sicherte sich damit am 30. Spieltag vorzeitig die sechste nationale Meisterschaft in Serie.

Für die Tore im Tynecastle Stadium von Edinburgh sorgten Scott Sinclair mit einem Dreierpack (24./27./84., Foulelfmeter) sowie Stuart Armstrong (55.) und Patrick Roberts (61.).

Celtic hat damit 86 Punkte und kann bei noch acht verbleibenden Spieltagen nicht mehr vom Tabellenzweiten FC Aberdeen (61 Punkte) eingeholt werden. Die bisherige Saisonbilanz der "Bhoys" ist beeindruckend: In 30 Spielen kassierte das Team von Brandon Rodgers, der den Club vor Saisonbeginn übernommen hatte, nicht eine einzige Niederlage und spielte auch nur zweimal unentschieden. (dpa)