Klopp will ihn halten

Emre Can fühlt sich in Liverpool wohl.

14.03.2017 Liverpool. Für den deutschen Fußball-Nationalspieler Emre Can hängt die Verlängerung seines Vertrags beim FC Liverpool nicht vom Geld ab.

"Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es mit dem Geld zu tun hat, aber das stimmt nicht", wurde Can in mehreren britischen Medien zitiert. "Wir hatten ein paar gute Gespräche und alles ist in Ordnung", sagte der Mittelfeldspieler, der beim 2:1-Sieg gegen den FC Burnley sein viertes Saisontor erzielt hatte.

Cans Vertrag läuft noch bis 2018. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will den 23 Jahre alten ehemaligen Leverkusener für vier weitere Jahre halten, doch die Vertragsgespräche stocken. "Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten sprechen und sehen was passiert", erklärte Can, der in der Vergangenheit häufiger mit Verletzungen zu kämpfen hatte. "Ich will nur verletzungsfrei spielen. (...) Aber ich bin glücklich in Liverpool und hoffe, dass ich hier in Zukunft noch viele Jahre spiele." (dpa)