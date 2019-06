30.06.2019 Udine. Bundestrainer Joachim Löw ist nach seiner gesundheitlichen Zwangspause wieder fit. "Es geht mir wieder gut, es ist wieder alles ausgeheilt", sagte der 59-Jährige in der ARD.

Es war Löws erstes Interview nach seinem Fehlen bei den EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (2:0) und Estland (8:0). Nach einem Sportunfall war Löw bei den beiden Spielen von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten worden.

Vor dem Finale der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Spanien lobte Löw den Auftritt des Fußball-Nachwuchses beim Turnier in Italien und San Marino. "Ich glaube, dass sie eine sehr gute Visitenkarte abgegeben haben", sagte der Bundestrainer über die Nachwuchs-Profis. Die Auswahl von Stefan Kuntz habe bei der EM auch Widerstände überbrückt und große Freude bereitet.

Löw machte den U21-Akteuren Hoffnung auf erstmalige oder weitere Auftritte im A-Team. "Alle Spieler, die hier sind, sind bei uns im Fokus", versicherte der Bundestrainer. Bei allem Lob für die U21 wies Löw aber auch auf Defizite in der Nachwuchsarbeit hin. Die Jahrgänge darunter seinen in der Breite nicht ganz so gut aufgestellt, sagte der 59-Jährige. "Da müssen wir uns schon Gedanken über die Zukunft machen." (dpa)