14.03.2018 ISTANBUL. Der FC Bayern München hat das Rückspiel bei Besiktas Istanbul 3:1 gewonnen und steht damit im Viertelfinale der Champions League. Eigentlicher Star des Abends: Eine umhertigernde Katze.

Im Achtelfinal-Rückspiel zwischen Besiktas Istanbul und Bayern München hat eine umhertigernde Katze den Weltmeistern und Weltstars auf dem Platz kurzzeitig die Schau gestohlen. In der 50. Minute tauchte der kaffeebraune "Flitzer" auf Höhe der linken Eckfahne in der Hälfte des Gastgebers auf und machte zunächst keine Anstalten, den Rasen zu verlassen. Nach rund drei Minuten nahm der Überraschungs-Gast Reißaus, sprintete an der Bande entlang und verschwand im Innenraum des Vodafone Park. (sid)